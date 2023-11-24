Бывший форвард сборной Италии попал в ДТП

Футболист турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли попал в аварию на своей машине в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в ночь на 24 ноября в итальянском городе Брешиа. На видео, опубликованных СМИ, 33-летнего спортсмена уводят с места происшествия в машину скорой помощи. Со слов местного полицейского, Балотелли отказался пройти тест на наличие алкоголя в крови. Сообщается, что сам форвард не пострадал.

Контракт итальянца и «Аданы Демирспор» действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он сыграл за турецкий клуб пять матчей, в которых забил три мяча.

Помимо «Аданы Демирспор» Балотелли выступал за итальянские «Интер», «Милан», «Брешию» и «Монцу», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель», а также за швейцарский «Сьон».

В футболке сборной Италии он провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал пять результативных передач.

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