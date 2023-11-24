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Российский хоккеист недоволен жизнью в США

«Бизнес Online»: игроку «Коламбуса» Воронкову не нравится жизнь в США

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Columbus Blue Jackets

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков остался недоволен жизнью в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Бизнес Online».

По данным источника издания, россиянин испытывает дискомфорт из-за быта в стране. Отмечается, что 23-летний хоккеист также не уверен в себе из-за незнания английского языка. Из-за этого он продолжает контактировать с казанским «Ак Барсом».

В контракте игрока есть пункт, позволяющий вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) до конца декабря.

В текущем сезоне НХЛ Воронков провел 14 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.

Воронков выступал за казанский клуб с февраля 2019 года. За этот период он провел 232 матча, в которых записал на свой счет 99 результативных баллов. В составе сборной России форвард также стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года. В финале хоккейного турнира россияне уступили команде Финляндии (1:2).

Ранее российского хоккеиста НХЛ назвали игроком уровня Зала славы.

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