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Россия может поехать на Олимпиаду большой делегацией

Гендиректор ОКР Сенглеев: на Игры-2026 Россия может поехать большой делегацией

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РИА Новости

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии, Россия может поехать большой делегацией, передает РИА Новости.

«В 2026 году будут Игры в Италии. Мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ», — сказал Сенглеев.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее сообщалось, что международные федерации требуют с российских спортсменов до 500 тысяч рублей.

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