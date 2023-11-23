Тарасова о требованиях к россиянам: откуда у спортсменов такие деньги

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии «Спорт-Экспрессу» высказалась о том, что Международная федерация спортивного скалолазания требует с российских атлетов около 500 тысяч рублей за проверку их связи с ЦСКА и «Динамо».

«Откуда у спортсменов такие большие деньги? Пройти проверку — это одно, а деньги где взять-то? Участие в Олимпиаде — бесплатное. Это безобразие! Но советы, стоит ли соглашаться спортсменам на это или нет, я давать не могу.

Нас допустят к Олимпиаде. Пожизненно нас не могут дисквалифицировать, это несправедливо. Это, получается, за отмену дисквалификации международные федерации просят по 500 тысяч. Что это такое вообще? Мы готовимся к Олимпийским играм. Не будет их, проведем свои серьезные соревнования в эти же сроки. С хорошим гонораром. Своих не бросаем!» — заявила Тарасова.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

В 2024 году планируется проведение в России Всемирных Игр дружбы. Они пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее Фетисов назвал издевательством требования международных федераций к россиянам.