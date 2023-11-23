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Овечкин заявил, что он и Кросби спасли НХЛ

Капитан «Вашингтона» Овечкин заявил, что он вместе с Кросби изменили НХЛ

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Global Look Press

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что он вместе с форвардом «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби изменили Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Его слова приводит The Athletic.

«Мы спасли лигу. Сейчас уже пришло новое поколение и полагаю, что мы уже старички. Но мы спасли лигу. Теперь новое поколение должно доказать, что я не прав, доказать, что мы не лучшие. Мы спасли НХЛ», – заявил россиянин.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в НХЛ в одном сезоне – в чемпионате-2005/06.

38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1363 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1524 (562+962) результативными баллами в 1208 матчах.

Кросби выиграл три Кубка Стэнли в карьере на данный момент, Овечкин – один.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 16 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

Ранее российского хоккеиста НХЛ назвали игроком уровня Зала славы.

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Хоккей. НХЛ
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