Булыкин объяснил важность матчей сборной России с Занзибаром и Танзанией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможных матчах национальной команды против сборных Занзибара и Танзании в 2024 году. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что необходимо играть с любыми соперниками.

«Сейчас можно и не искать реальную силу сборной России, все-таки мы играем без официальных турниров, просто товарищеские матчи. А играть нужно со всеми, и не просто играть, а получать удовольствие и реализовывать моменты.

Здорово, что сборная порадовала, а сами игроки получили удовольствие и волну положительных оценок, уверенность и заряд хороших эмоций, которые они подарили всем болельщикам. Надо всегда стремиться играть такие игры, с таким же зарядом и мотивацией, выигрывать и радовать болельщиков. Такие матчи нужны, в них надо выкладываться на сто процентов.

За матчи с Занзибаром и Танзанией тоже надо хвататься? Конечно. Сейчас нет возможности играть международные матчи, многие сборные не хотят с нами играть, у многих другие задачи и другие официальные встречи. Поэтому с кем можем играть, с тем и нужно. Конечно, хочется раз в три-четыре матча сыграть с какой-нибудь топ-сборной, чтобы реально проверить уровень футболистов. Но если такой возможности нет, надо играть с теми, кого находит РФС — у него тяжелая работа, и за это надо сказать спасибо: в такое тяжелое время РФС все равно находит, с кем играть, чтобы футболисты могли показывать, на что способны», — считает Булыкин.

Глава Федерации футбола Занзибара Сулейман Джабир заявил, что сборные Занзибара и Танзании были бы не против провести товарищеские матчи против российской команды. По его словам, эти игры могут состояться в 2024 году.

Ранее экс-вратарь сборной СССР назвал команды, с которыми надо играть России.