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Стал известен соперник сборной Украины в стыковых матчах отбора ЧЕ-2024

Сборная Украины сыграет с Боснией и Герцеговиной в стыковом матче ЧЕ-2024

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Imago/David Klein/Global Look Press

23 ноября в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2024. Сборная Украины по футболу встретится с командой Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы 2024 года.

Команды сыграют в пути В в Боснии и Герцеговине. В другом полуфинале сборная Израиля примет команду Исландии. А затем победители этих пар сыграют друг с другом.

В первом полуфинале пути А сборная Польши сыграет с командой Эстонии, а сборная Уэльса примет команду Финляндии. А затем победители этих пар также сыграют друг с другом.

В пути С сборная Грузии встретится на своем поле с командой Люксембурга, Греция сыграет с командой Казахстана. В финале встретятся победители этих двух противостояний. Так будут определены три оставшихся участника Евро-2024.

Ранее были определена 21 из 24 стран-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года. На турнир квалифицировались Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Шотландия, Турция, Англия, Австрия, Венгрия, Албания, Словакия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения, Хорватия а также Германия как организатор турнира.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии с 14 июня по 14 июля.

Ранее тренер сборной Чехии уволился после выхода команды на Евро-2024.

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