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Экс-вратарь сборной СССР назвал команды, с которыми надо играть России

Экс-футболист Новиков считает, что сборная России должна играть с топ-командами

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Валерий Новиков высказался об уровне соперников национальной команды России в товарищеских матчах. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что, пока европейские сборные отказываются играть с россиянами, болельщикам могут быть интересны матчи против топ-команд Южной Америки.

«Конечно, было бы гораздо интереснее играть с топ-командами, и если бы такие матчи проходили у нас в стране, это привлекло бы болельщиков. Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной, шанс посмотреть, на что она способна, когда играет на серьезном уровне. И если бы это случилось, интерес был бы совершенно другой, народ бы пришел на стадион в большом количестве», — убежден Новиков.

20 ноября Россия разгромила Кубу со счетом 8:0. Игра против кубинцев стала для сборной России шестой в 2023 году. Россияне проводят только товарищеские встречи из-за отстранения от международных стартов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Новиков назвал причину выбора Кубы в качестве соперника для сборной России.

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