В клубе РПЛ объяснили, как удается показывать результат с самым низким бюджетом в лиге

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе оценил результаты первого круга чемпионата России в исполнении команды. Его слова передает Sport24.

«Сегодняшний бюджет «Факела тоже на 16-м месте, и первый круг мы оцениваем на пять баллов, но чемпионат еще не закончен, так что давайте оценивать не его первый или второй круг, а в целом его итоги. Плотность таблицы РПЛ такова, что промежуточным итогам долго радоваться не приходится. Надеюсь, общая работа нашего менеджмента, тренерского штаба и игроков поспособствует продолжению движения вперед в рамках нашей стратегии», — сказал Асхабадзе.

Также он отметил, что в клубе не делят работу каждого отдела, а работают как единое целое. Своей задачей он отметил организацию этого процесса и создание «единого механизма». Асхабадзе признался, что для него является неприемлемым разделение на проценты работы тренера и других сотрудников.

После 15 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел», набрав 19 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице. По ходу сезона команда обыграла «Спартак» и сыграла вничью с «Динамо» и ЦСКА. В сентябре «Факел» покинул тренер Вадим Евсеев. Его заменил Сергей Ташуев.

В Кубке России «Факел» занял последнее место в группе с «Сочи», «Оренбургом» и ЦСКА. Стоит отметить, что команда Ташуева в двух матчах не уступила красно-синим (ничья и победа со счетом 2:0).

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