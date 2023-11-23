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Первая шайба российского игрока в карьере принесла «Вашингтону» победу над «Баффало»

Дебютный гол Алексеева в НХЛ помог «Вашингтону» победить «Баффало»

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Nick Wass/AP

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 4:3.

За первые 16 минут игроки «Кэпиталз» получили две шайбы в свои ворота. На 17-й минуте встречи российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев отыграл одну шайбу. Она стала для россиянина дебютной за всю его карьеру в НХЛ. После перерыва Ти Джей Оши восстановил равновесие, а в концовке второго периода Дилан Козенс снова вывел «Баффало» вперед.

В заключительной 20-минутке Том Уилсон и Дилан Строум оформили по заброшенной шайбе и принесли «Вашингтону» победу. Подопечные Спенсера Карбери не проигрывают уже пять матчей подряд.

Александр Алексеев стал игроком «Кэпиталз» в 2021 году. В прошлом сезоне он отыграл в НХЛ 32 игры (пять результативных передач), а годом ранее провел всего одну встречу. В текущем сезоне защитник сыграл девять матчей. Ранее он выступал в «Херши Бэрс», который играет в Американской хоккейной лиге (АХЛ), и «Ред-Дир Ребелз».

Ранее российский хоккеист НХЛ продлил серию из заброшенных шайб до пяти матчей.

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