Стало известно, что грозит украинской гимнастке за оскорбление Польши

Спортивный юрист Сергей Алексеев заявил, что украинская гимнастка Влада Никольченко не нарушала спортивное право, оскорбительно отозвавшись о Польше, передает «Советский спорт».

«С точки зрения спорта и спортивного права здесь соприкосновения прямого нет. Она имеет право высказать свое мнение. А то, насколько это законно, могут рассматривать только уполномоченные органы», — сказал Алексеев.

В ноябре Никольченко проводила мастер-классы для детей на территории Польши. Девушка выступила на международном турнире «Варшавская осень», после чего резко высказалась о стране и ее жителях. Гимнастка призналась, что всей душой ненавидит Польшу, но больше — живущих в стране людей.

С конца февраля 2022 года российские спортсмены не выступают на международной арене после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям отказаться от приглашения отечественных атлетов.

Ранее Никольченко объяснила свои слова о ненависти к полякам.