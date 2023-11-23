Экс-вратарь «Локомотива» объяснил решение Дзагоева завершить карьеру

Бывший вратарь московского «Локомотива» Антон Амельченко поделился мнением, что экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за усталости организма, передает «Евро-Футбол.Ру».

«По Дзагоеву что можно сказать? Всему когда-то приходит конец. Его организм устал и сказал Алану, что хватит. У него была сильная карьера, но надо уметь вовремя уйти», — сказал Амельченко.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия».

Ранее Дзагоев рассказал, как отказал «Спартаку».