Слуцкий мог получить должность главного тренера

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий мог возглавить медиафутбольный клуб «10». Об этом в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал президент медиалиги Николай Осипов.

«Слуцкий действительно мог зайти в ФК «10»? Да, на должность тренера. Это был бы просто разрыв шаблонов», — сказал Осипов.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время московский клуб трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он совмещал работу в армейской команде и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Последним местом работы Слуцкого стал «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Ранее сообщалось, что Слуцкий вернется к тренерской работе.