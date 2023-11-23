Экс-игрок «Локомотива» Сычев в трех словах описал Семина

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о впечатлениях от экс-тренера красно-зеленых Юрия Семина на ретро-матче между «железнодорожниками» и столичным ЦСКА, передает «Спорт-Экспресс».

«Семин изменился. Как в песне: он добрый, нежный и ласковый. Ретро-матч носил дружеский характер, поэтому никаких накачек. Если бы такая игра была в 2004 году, все было бы иначе», — сказал Сычев.

Встреча прошла в Черкизове на «РЖД Арене» в присутствии более 11 тысяч человек и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Матч проходил в формате двух таймов длительностью по 40 минут. Единственный гол в матче забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, поразивший ворота Руслана Нигматуллина на 56-й минуте игры.

Главными тренерами команд были Валерий Газзаев и Юрий Семин.

В «Золотом матче» — 2002 победу с таким же счетом одержал «Локомотив», завоевав первый чемпионский титул в своей истории.

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