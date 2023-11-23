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Шесть россиян вошли в топ-50 главных талантов НХЛ

Шесть россиян вошли в топ-50 главных талантов НХЛ по версии TSN

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РИА

Шесть российский игроков вошли в топ-50 главных талантов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии канадского канала TSN.

В списке игроков значатся не только хоккеисты, которые сейчас выступают в НХЛ, но и те хоккеисты, которые выступают за фарм-команды и задрафтованные клубами лиги хоккеисты.

Лучшим из россиян стал Андрей Свечников. Он занял 12 место. Также в список попали Матвей Мичков (16), Павел Минтюков (34), Александр Никишин (39), Дмитрий Симашев (46) и Ярослав Аскаров (47).

На первое место TSN поставил Коннора Бедарда из «Чикаго».

Свечников родился в 2000 году в Барнауле. С 2018 года он выступает за «Каролину Харрикейнз». На драфте НХЛ 2018 года был выбран под общим 2-м номером.

В текущем сезоне Свечников провел за «Каролину» девять матчей, набрав десять очков (5+5).

В следующем матче регулярного чемпионата «Каролина» сыграет против клуба «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится 23 ноября. Стартовое вбрасывание состоится в 3:00 по московскому времени.

Ранее в «Миннесоте» усмотрели вину Кирилла Капризова в провальном старте команды в НХЛ.

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