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Украина лишит званий 309 атлетов, не вернувшихся в страну с соревнований

«Лига»: Украина лишит званий 309 атлетов, не вернувшихся в страну с соревнований

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Efrem Lukatsky/AP

Украинское министерство молодежи и спорта лишит званий 309 спортсменов, которые не вернулись в страну после участия в соревнованиях, а также исключит этих атлетов из сборных Украины. Об этом сообщает издание «Лига».

Отмечается, что с 24 февраля 2022 года Украину покинули 9058 атлетов, 309 из которых не вернулись. В страну решили не возвращаться 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 62 атлета и тренера по неолимпийским видам.

13 октября сообщалось, что футболист донецкого «Шахтера» Александр Роспутько после встречи юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту была найдена лишь его аккуратно оставленная форма, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Как сообщает Telegram-канал «Брутальный футбол», Распутько сбежал в Россию, где запросил политическое убежище.

14 ноября стало известно, что чемпион мира 2021 года по ловле рыбы спиннингом с берега в составе сборной Украины Артур Билан сбежал из страны.

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