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Агент рассказал о состоянии досрочно покинувшего тренировку Овечкина

Агент Чистяков заявил, что Овечкин досрочно покинул тренировку не из-за травмы

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Глеб Чистяков, агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал новость о том, что хоккеист досрочно покинул вечернюю тренировку команды. Слова агента передает Sport24.

«Нет, никакой травмы нет. Все в порядке», — сказал Чистяков.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб.

В последней игре «Кэпиталз» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 4:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции. Следующий матч у подопечных Спенсера Карбери с «Баффало». Игра состоится 23 ноября.

Ранее тренер Владимир Плющев объяснил, почему Овечкина могут досрочно включить в Зал хоккейной славы.

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