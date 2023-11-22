Российский футболист рассказал, как известный тренер грозил сломать ему челюсть

Бывший футболист «СКА-Хабаровск» Евгений Луценко рассказал, как экс-наставник дальневосточной команды Александр Григорян пригрозил ему сломать челюсть. Слова Луценко передает Sport24.

«Играем на тренировке в квадрат пять на два. Была какая-то спорная ситуация, говорю Валере Андронику: «Заходи ты!» А он мне: «Нет, ты». Ну, короче, максимально банальный диалог для тренировки. Но Григоряну это не понравилось. Смотрю — бежит ко мне через все поле, свистит: «Я тебе сейчас челюсть прям тут сломаю! Два раза махну, и ты ляжешь!» — сказал Луценко.

Футболист отметил, что через некоторое время он помирился с тренером.

Луценко выступал за «СКА-Хабаровск» с 2011 по 2013 год. Сейчас футболист находится без клуба. В прошлом сезоне он защищал цвета тульского «Арсенала». В нынешнем сезоне Первой лиги он принял участие в 30 матчах, в которых забил восемь мячей. Также Луценко играл в московском «Динамо», «Мордовии», «Салюте» и «Ростове». Портал Transfermarkt оценивает Луценко в €100 тыс.

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