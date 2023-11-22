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В «Динамо» заявили, что не знали о 77-летии клуба

Хоккеист «Динамо» Уил признался, что ему приятно быть частью истории клуба

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Нападающий московского хоккейного клуба «Динамо» Джордан Уил рассказал, что для него значит 77-летие московской команды. Слова хоккеиста передает Legalbet.

«Это круто, что «Динамо» уже столько лет. Длинная история клуба, очень приятно быть ее частью. Честно, не знал об этой дате, стараемся радовать болельщиков в каждой игре», — сказал Уил.

Сегодня, 22 ноября, «Динамо» отмечает свой день рождения. Московский клуб 11 раз становился чемпионом СССР и России. Также в активе бело-голубых два завоеванных Кубка Гагарина.

В турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» располагается на втором месте, набрав 47 очков в 33 матчах. 21 ноября «Динамо» одержало победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:1. 23 ноября москвичи на своем льду встретятся с нижегородским «Торпедо». Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Ранее российский финалист Кубка Стэнли перешел в «Сибирь».

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