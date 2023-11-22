Полиция избила игроков сборной Венесуэлы после матча отбора ЧМ-26

Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы, которые хотели подойти к трибуне своих болельщиков, чтобы подарить им футболки. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Сначала правоохранители пытались объяснить футболистам гостевой команды, что не пустят их к трибунам, и отталкивали их. Один из игроков сборной Венесуэлы ударил по руке полицейского, который толкал его. В ответ на это некоторые правоохранители пустили в ход дубинки.

Матч квалификации чемпионата мира — 2026 между сборными Перу и Венесуэлы состоялся 22 ноября и завершился победой ничьей со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в первом тайме, отличился Йосимар Йотун. Джефферсон Саварино сравнял счет в начале второй 45-минутки. За сборную Венесуэлы сыграл экс-нападающий ЦСКА Соломон Рондон.

Венесуэла идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Перу замыкает группу. Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Аргентины пытался остановить полицейского, избивающего болельщиков.