Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиция избила игроков сборной Венесуэлы после матча отбора ЧМ-26

Полиция применила дубинки в отношении футболистов сборной Венесуэлы

close
100%
Domenic Aquilina/IMAGO/Global Look Press

Полиция Перу избила дубинками игроков сборной Венесуэлы, которые хотели подойти к трибуне своих болельщиков, чтобы подарить им футболки. Соответствующее видео появилось в социальных сетях.

Сначала правоохранители пытались объяснить футболистам гостевой команды, что не пустят их к трибунам, и отталкивали их. Один из игроков сборной Венесуэлы ударил по руке полицейского, который толкал его. В ответ на это некоторые правоохранители пустили в ход дубинки.

Матч квалификации чемпионата мира — 2026 между сборными Перу и Венесуэлы состоялся 22 ноября и завершился победой ничьей со счетом 1:1. Хозяева открыли счет в первом тайме, отличился Йосимар Йотун. Джефферсон Саварино сравнял счет в начале второй 45-минутки. За сборную Венесуэлы сыграл экс-нападающий ЦСКА Соломон Рондон.

Венесуэла идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав девять очков. Перу замыкает группу. Сборная Аргентины является единоличным лидером отборочного турнира в Южной Америке, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Аргентины пытался остановить полицейского, избивающего болельщиков.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий