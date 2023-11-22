Стало известно о любви украинского боксера Усика к русской бане

Британский боксер Дерек Чисора признался, что провел время с украинским боксером Александром Усиком в русской бане.

«Я только сегодня виделся с Усиком. Мы с ним любим одну и ту же русскую баню. Поэтому сегодня провели время вместе», — сказал Чисора в эфире IFL TV.

Чисора и Усик встречались в боксерском поединке 31 октября 2020 года. Тогда победа осталась за украинским спортсменом.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее российский боксер назвал украинца Усика фаворитом в поединке с Фьюри.