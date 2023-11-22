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Певица Шакира потратила на экс-футболиста «Барселоны» Пике 120 миллионов евро

Адвокат Шакиры Молинс: было бы дешевле, если бы она влюбилась в Серхио Рамоса

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AP

Адвокат певицы Шакиры Пау Молинс рассказал о тратах своей клиентки во время отношений с бывшим футболистом «Барселоны» Жераром Пике. Его слова передает Daily Mail.

«Увлечение Шакиры обошлось ей в €120 млн. Если бы она влюбилась в Серхио Рамоса, а не Жерара Пике, это обошлось бы ей гораздо дешевле.

Говорят, что все испанцы равны, но оказывается, что если ты живешь в Каталонии, то можешь попасть в тюрьму за преступление, за которое тебя не могут посадить в Мадриде, даже если ты делаешь то же самое. Потому что в Мадриде нет налога на богатство», — сказал Молинс.

Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а еще через два года на свет появился их второй сын Саша. Летом 2022 года певица ушла от футболиста из-за его измен.

Через полгода Шакира выпустила песню, в которой «прошлась» по своему бывшему мужу и его новой девушке в своей песне «Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53».

Пике почти сразу же после разрыва перестал скрывать роман с Кларой Чиа. Она младше его на 12 лет.

Ранее певица Шакира рассказала, чему она научилась после расставания с Пике.

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