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Названы сильнейшие российские вратари НХЛ

Голкипер Бобровский назвал сильнейших российских вратарей НХЛ

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Lynne Sladky/AP

Голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский перечислил имена российский вратарей, также выступающих в Национальной хоккейной лиге, которых он считает сильнейшими. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Андрей Василевский — один из сильнейших вратарей моего времени. Гибкий, габаритный, с сильной устойчивой психикой. Игорь Шестеркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков. Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова — очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее», — заявил Бобровский.

Василевский защищает ворота «Тампы-Бэй Лайтнинг», вместе с командой он завоевал два Кубка Стэнли подряд. Он пропускает начало нового сезона регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы. Шестеркин играет в «Нью-Йорк Рейнджерс», Сорокин защищает цвета «Нью-Йорк Айлендерс». Кочетков принадлежит »Каролина Харрикейнз» и играет за фарм-клуб «Чикаго Вулвз». Аскаров — игрок «Нэшвилл Предаторз».

При этом Бобровский не стал называть лучшего голкипера НХЛ в целом, отметив, что во всех командах играют хорошие ребята.

Ранее стало известно, почему российские игроки НХЛ не сделали заявления из-за СВО.

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