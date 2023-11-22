На матче Аргентины и Бразилии вспыхнули беспорядки, Месси увел сборную с поля

В ночь на 22 ноября по московскому времени сборные Бразилии и Аргентины должны провести матч в рамках шестого тура отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Поединок должен был начаться в 03:30 по московскому времени на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Однако стартовый свисток был отложен из-за беспорядков, которые вспыхнули на арене — на трибунах началась драка болельщиков.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял решение увести своих футболистов с поля в подтрибунное помещение. Аргентинская команда ушла, а вот бразильские футболисты остались на поле, чтобы дождаться решения официальных лиц. На момент написания новости (03:50 мск) судьба матча неизвестна — пока неясно, сыграют ли сегодня команды или встреча будет перенесена.

После пяти туров Аргентина лидирует в турнире с 12 очками. Бразилия занимает пятую позицию с семью очками.

В прошлом туре аргентинцы со счетом 0:2 проиграли Уругваю. Для Аргентины это поражение стало первым с 22 ноября 2022 года — тогда в первом туре группового этапа финального турнира чемпионата мира — 2022 аргентинские футболисты проиграли Саудовской Аравии (1:2). Однако дальше команда не уступала на протяжении 14 матчей.

Ранее Месси объяснил первое поражение сборной Аргентины за год.