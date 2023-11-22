Стало известно, что нужно сделать Головину для перехода в топ-клуб

Бывший полузащитник «Ювентуса» и московского ЦСКА Милош Красич заявил, что хавбеку «Монако» Александру Головину нужно еще немного поработать и набраться опыта перед тем, как переходить в топ-клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Здорово, что Головин постоянно играет, и играет хорошо! Но, мне кажется, ему стоит провести в «Монако» еще один-два сезона. Получить дополнительный опыт, проявить себя не только в чемпионате Франции, но и в еврокубках. У Александра огромный потенциал, чтобы перейти в топ-клуб Европы. Он большой талант», — заявил Красич.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

20 ноября сборная России разгромила Кубу со счетом 8:0, один из мячей оформил Головин. Помимо забитого мяча, хавбек на свой счет записал еще результативную передачу.

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