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Российская фигуристка опубликовала фото в коротком синем платье

Фигуристка Нугуманова опубликовала фото в коротком синем платье

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liza_nugumanova_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова опубликовала в своих соцсетях новое фото.

На снимке девушка позирует в автомобиле на водительском сиденье в коротком синем платье.

Нугуманова является призером этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России прошлого сезона она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок.

Нугуманова весной 2022 года утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее российская теннисистка выложила откровенное фото.

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