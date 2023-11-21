Экс-игрок ЦСКА объяснил решение Дзагоева завершить карьеру

Бывший защитник московского ЦСКА Александр Гришин предположил, что экс-игрок красно-синих Алан Дзагоев решил завершить карьеру из-за того, что ему захотелось домой, передает Legalbet.

«Это его решение. Спортсмен завершает карьеру, когда чувствует, что он уже не тянет. Выбор Алана такой. Может быть, ему домой захотелось, никто не знает», — сказал Гришин.

33-летний Дзагоев перешел в греческую «Ламию» в конце сентября, дебютировал 21 октября и провел за команду всего две игры, после чего получил травму колена. Решение о завершении карьеры связано в том числе с частыми повреждениями.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года. Одной из причин, по которой «Рубин» отказался продлевать контракт с футболистом, стали частые мышечные травмы, которые получал Дзагоев.

Ранее Дзагоеву посоветовали заняться танцами вместо тренерской карьеры.