В «Ламии» не планируют продолжать сотрудничество с Дзагоевым

Спортивный директор греческой «Ламии» Сакис Цикнис отреагировал на решение футболиста клуба Алана Дзагоева завершить карьеру, отметив, что команда не планирует продолжать сотрудничество с игроком, передает Sport24.

«Жаль, что Алан принял такое решение. В данный момент мы не рассматриваем возможность сотрудничать с ним в другом статусе, а в будущем — не знаю», — сказал Цикнис.

33-летний Дзагоев перешел в «Ламию» в конце сентября, дебютировал 21 октября и провел за команду всего две игры, после чего получил травму колена. Решение о завершении карьеры связано, в том числе, с частыми повреждениями.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года. Одной из причин, по которой «Рубин» отказался продлевать контракт с футболистом, стали частые мышечные травмы, которые получал Дзагоев.

Ранее Дзагоеву посоветовали заняться танцами вместо тренерской карьеры.