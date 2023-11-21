Украинская гимнастка заявила, что ненавидит поляков и Польшу

Украинская гимнастка Влада Никольченко в своих соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и живущих в ней людей.

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала Никольченко.

Никольченко проводила в Варшаве мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

Никольченко является бронзовой призеркой чемпионата Европы, а также бронзовой медалисткой мирового чемпионата.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в МИДе обвинили Международную федерацию гимнастики в ненависти к россиянам.