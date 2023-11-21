Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинская гимнастка заявила, что ненавидит поляков и Польшу

Украинская гимнастка Никольченко рассказала о ненависти к Польше и полякам

close
100%
Владимир Песня/РИА Новости

Украинская гимнастка Влада Никольченко в своих соцсетях призналась, что ненавидит Польшу и живущих в ней людей.

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», — написала Никольченко.

Никольченко проводила в Варшаве мастер-класс, а также выступила на международном турнире «Варшавская осень».

Никольченко является бронзовой призеркой чемпионата Европы, а также бронзовой медалисткой мирового чемпионата.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в МИДе обвинили Международную федерацию гимнастики в ненависти к россиянам.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий