Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Красич: в ЦСКА считали, что у Акинфеева недостаточный рост для вратаря

Экс-игрок ЦСКА Красич: мы думали, что у Акинфеева недостаточный рост для вратаря

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший футболист московского Милош Красич назвал легендой вратаря красно-синих Игоря Акинфеева, передает «Чемпионат».

«Мы поначалу думали, что Игорь недостаточно высок для вратаря. Но у него была очень хорошая реакция, мощный прыжок. Он легенда. Думаю, он задержится в воротах до 40-42-43 лет. Как Буффон! А может, и больше», — сказал Красич.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев назвал условие, при котором расторгнет контракт с ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий