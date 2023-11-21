Красич: в ЦСКА считали, что у Акинфеева недостаточный рост для вратаря

Бывший футболист московского Милош Красич назвал легендой вратаря красно-синих Игоря Акинфеева, передает «Чемпионат».

«Мы поначалу думали, что Игорь недостаточно высок для вратаря. Но у него была очень хорошая реакция, мощный прыжок. Он легенда. Думаю, он задержится в воротах до 40-42-43 лет. Как Буффон! А может, и больше», — сказал Красич.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету 751 матч за красно-синих, 314 из которых стали «сухими». Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее Акинфеев назвал условие, при котором расторгнет контракт с ЦСКА.