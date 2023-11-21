Экс-футболист ЦСКА Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года

Российский полузащитник Алан Дзагоев объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры. Об этом сообщает официальный сайт греческого клуба «Ламия», в котором последние месяцы играл хавбек.

«Ламия» уважает решение этого великого игрока, благодарит его за сотрудничество и желает ему удачи в жизни!» — говорится в заявлении клуба.

33-летний Дзагоев перешел в греческую «Ламию» в конце сентября, дебютировал 21 октября и провел за команду всего две игры, после чего получил травму колена. Решение о завершении карьеры связано, в том числе, с частыми повреждениями.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года. Одной из причин, по которой «Рубин» отказался продлевать контракт с футболистом, стали частые мышечные травмы, которые получал Дзагоев.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей на клубном уровне, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года.

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