Прервалась рекордная результативная серия российского хоккеиста в НХЛ

Прервалась результативная серия форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда российского нападающего в гостях уступила «Даллас Старз» со счетом 3:6. Панарин впервые в сезоне не отметился результативными действиями. Его итоговая рекордная серия составила 15 матчей со старта чемпионата с очками подряд, что является лучшим показателем в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» и всех российских хоккеистов в истории НХЛ.

Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

В составе «Далласа» голами отметились Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Марчмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинц. У гостей шайбы забросили Винсент Трочек, Каапо Какко и Баркли Гудроу.

После 17 матчей «Даллас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 очков. «Рейнджерс» идут вторыми на Востоке (25 баллов).

Ранее в НХЛ заявили, что россияне, скорее всего, не выступят на Кубке мира — 2025.