Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прервалась рекордная результативная серия российского хоккеиста в НХЛ

Хоккеист «Рейнджерс» Панарин впервые в сезоне-2023/24 НХЛ не набрал очков

close
100%
Aaron Doster/USA TODAY Sports

Прервалась результативная серия форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команда российского нападающего в гостях уступила «Даллас Старз» со счетом 3:6. Панарин впервые в сезоне не отметился результативными действиями. Его итоговая рекордная серия составила 15 матчей со старта чемпионата с очками подряд, что является лучшим показателем в истории «Нью-Йорк Рейнджерс» и всех российских хоккеистов в истории НХЛ.

Всего в текущем сезоне Панарин принял участие в 15 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 10 заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

В составе «Далласа» голами отметились Джейми Бенн, Джо Павелски, Мэйсон Марчмент, Тайлер Сегин, Сэм Стил и Роопе Хинц. У гостей шайбы забросили Винсент Трочек, Каапо Какко и Баркли Гудроу.

После 17 матчей «Даллас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 25 очков. «Рейнджерс» идут вторыми на Востоке (25 баллов).

Ранее в НХЛ заявили, что россияне, скорее всего, не выступят на Кубке мира — 2025.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий