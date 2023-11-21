Роднина ответила на слова тренера сборной России в свой адрес

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина ответила на критику главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской. Ее слова передает Sport24.

«Не знаю, почему так сказала Елена Анатольевна. О какой боли идет речь? Я тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно.

Но обсуждать Елену Анатольевну не хочу — отношусь к ней с большим уважением. Считаю, что я отработала хорошо. Сейчас у меня другой этап, где я могу быть полезна», — заявила экс-фигуристка.

13 ноября Роднина раскритиковала Гран-при России, назвав соревнования «первенством ЖЭКа». После этого Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Тарасова назвала своего любимчика в фигурном катании.