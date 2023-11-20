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Игрок «Лады» признался, что выбрал себе номер в честь региона

Игрок «Лады» Грошев: Тольятти уже как родной город, выбрал номер в честь региона

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Форвард тольяттинской «Лады» Евгений Грошев рассказал о выборе своего игрового номера. Его слова передает Legalbet.

«63-й номер на свитере — не случайность. Я под ним давно играю, лет с 14 где-то. В честь региона выбрал. Тольятти для меня уже как родной город. Живу там с 2016 года, этот город очень уютный. Люблю Волгу, там невероятная природа, есть много мест, где можно прогуляться. Получается единение с природой», — сказал Грошев.

С сезона-2018/19 Грошев выступает за «Ладу». В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нападающий провел 23 матча, отметившись двумя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами. «Лада» после 34 матчей занимает третье место в Восточной конференции.

29 апреля 2023 года в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее сообщалось, что американский хоккеист сбежал из словацкого клуба ради России.

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