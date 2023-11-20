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Премьер Болгарии пригрозил отставкой из-за инцидента с футбольными фанатами

Премьер Болгарии Денков осудил отношение к фанатам во время акции протеста

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Johanna Geron/Reuters

Премьер-министр Болгарии Николай Денков раскритиковал избиение полицейскими болгарских болельщиков крупнейших клубов страны. Его слова передает Sportal.

«Абсолютно недопустимо, чтобы такое постоянно происходило. Мы должны публично выступить и решительно осудить все формы полицейского насилия.

Я не могу быть главой правительства, которое избивает людей на улицах, как это происходило. Среди некоторых людей в полиции существует культура, признающая нормальным избиение дубинками беззащитных людей, детей, женщин. Это абсолютно неприемлемо», — сказал Денков.

В середине ноября болгарские фанаты в Софии устроили массовую акцию протеста против руководства Болгарского футбольного союза, который своими решениями, как считают болельщики, мешает им выплескивать эмоции на стадионах. Также они потребовали отставки главы организации.

Против них полицейскими были применены водометы и перцовые баллончики. Несколько тысяч человек были задержаны, травмы получили несколько десятков человек с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что более 30 человек пострадали во время беспорядков на матче в Германии.

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