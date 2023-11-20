В ОКР заявили, что МОК и WADA не имеют права запрещать проведение Игр дружбы в России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном запрете Игр дружбы. Его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что ни у одной из этих организаций (Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA). — Прим.«Газеты.Ru») нет никакого морального права запрещать проводить нам эти соревнования. Санкции из-за проведения Игр дружбы? Я уже ничего не боюсь», — сказал Поздняков.

Глава WADA Витольд Банька ранее пригрозил санкциями спортсменам, которые примут участие в Играх дружбы, а директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод заявил, что любое участие НОК в турнире будет противоречить рекомендациям МОК.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее норвежский лыжник выразил надежду на скорое возвращение россиян на международные турниры.