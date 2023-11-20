Американский хоккеист сбежал из словацкого клуба ради России

Американский защитник Митчелл Миллер расторг контракт со словацким клубом «Липтовски-Микулаш». Об этом сообщается в социальных сетях команды.

Миллер получил предложение от казанского «Ак Барса». В словацком клубе пошли навстречу защитнику и расторгли с ним контракт. Американец выступал за «Липтовски-Микулаш» с лета 2023 года. В текущем розыгрыше чемпионата Словакии защитник провел 19 матчей и набрал 29 очков (6+23).

От 21-летнего хоккеиста ранее отказались «Бостон Брюинз» и «Аризона Койотс» из-за прошлого защитника. В 2020 году Миллера уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом.

«Ак Барс» после 32 игр идет на четвертом месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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