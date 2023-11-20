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Алексей Березуцкий впервые высказался о скандальном интервью своего брата

Алексей Березуцкий об интервью брата: я в своей жизни уже все видел

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий признался, что постоянно врет, и отреагировал на скандальное интервью своего брата Василия. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Обещал дать комментарий? Я вру все время. Не верьте людям. Скандальное интервью Василия? Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел», — сказал Березуцкий.

Алексей и Василий вместе выступали за ЦСКА и сборную России. А после работали в тренерском штабе красно-синих. Сейчас Василий с семьей живет в Испании.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее иностранный тренер раскритиковал Березуцкого, призвавшего россиян уезжать из страны.

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