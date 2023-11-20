Еще одна международная федерация допустила российских спортсменов

Международная федерация конного спорта FEI объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Об этом сообщается на сайте организации.

«Исполком Международной федерации конного спорта разрешил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям участвовать в турнирах под нейтральным статусом.

Сроки и условия реализации этого решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — говорится в сообщении.

Данное решение было принято в ходе Генеральной ассамблеи FIB, проходящей в Мехико с 16 по 21 ноября. На ней присутствуют генеральный секретарь Федерации конного спорта России Елена Терехова и генеральный секретарь Евразийской ассоциации Сергей Буйкевич.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее главу МОК упрекнули в подчинении Западу.