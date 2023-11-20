Экс-игрок сборной России допустил эксперименты с составом в матче с Кубой

Бывший нападающий сборной России, главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о ротации состава в последних товарищеских матчах национальной команды. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что на предстоящую игру с Кубой нельзя исключать эксперименты с составом со стороны главного тренера российской сборной Валерия Карпина.

«Всего, чего угодно можно ожидать. Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — считает Колыванов.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Колыванов заявил, что ему неинтересен матч с Кубой.