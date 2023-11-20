Футболист «Барселоны» получил тяжелую травму в матче за сборную Испании

Футболист каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави получил тяжелую травму в отборочном матче Евро-2024 против национальной команды Грузии, передает AS.

Гави покинул поле на 26-й минуте матча. Предварительный осмотр показал разрыв крестообразной связки. Если диагноз подтвердится на МРТ, срок восстановления игрока составит 6-8 месяцев.

Встреча, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 3:1 в пользу Испании. В составе победителей точными ударами отметились Робен Ле Норман и Ферран Торрес, а Лука Лочошвили отправил мяч в собственные ворота. За Грузию забил Хвича Кварацхелия.

В своей отборочной группе Испания заняла первое место и попала на Евро. Второе место заняла Шотландия, также получив путевку на Евро. Грузия поборется за выход на чемпионат Европы в стыковых матчах, которые пройдут в марте.

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