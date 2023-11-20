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Футболист «Барселоны» получил тяжелую травму в матче за сборную Испании

AS: футболист сборной Испании Гави выбыл на срок до 8 месяцев из-за травмы

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IMAGO/Sergio Ruiz/PRESSIN/Global Look Press

Футболист каталонской «Барселоны» и сборной Испании Гави получил тяжелую травму в отборочном матче Евро-2024 против национальной команды Грузии, передает AS.

Гави покинул поле на 26-й минуте матча. Предварительный осмотр показал разрыв крестообразной связки. Если диагноз подтвердится на МРТ, срок восстановления игрока составит 6-8 месяцев.

Встреча, которая прошла в Испании, завершилась со счетом 3:1 в пользу Испании. В составе победителей точными ударами отметились Робен Ле Норман и Ферран Торрес, а Лука Лочошвили отправил мяч в собственные ворота. За Грузию забил Хвича Кварацхелия.

В своей отборочной группе Испания заняла первое место и попала на Евро. Второе место заняла Шотландия, также получив путевку на Евро. Грузия поборется за выход на чемпионат Европы в стыковых матчах, которые пройдут в марте.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее Сербия вышла на Евро впервые после распада Югославии.

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