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Тренер сборной Кубы заявил, что результат матча с Россией не имеет большой важности

Тренер сборной Кубы Кастильо: результат игры с Россией не имеет большой важности

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РИА Новости

Главный тренер сборной Кубы Юниелис Кастильо признался, что результат товарищеского матча с Россией не имеет большой важности, передает «Спорт-Экспресс».

«Главной задачей перед завтрашним матчем является получение опыта. Результат не имеет такой важности. Если мы победим, будем очень довольны», — сказал Кастильо.

Сборные России и Кубы сыграют друг с другом в Волгограде 20 ноября. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. Это будет пятый товарищеский матч национальной команды в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-игрок сборной России заявил, что ему неинтересен матч с Кубой.

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