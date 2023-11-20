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Мбаппе: Месси не был в «ПСЖ» тем игроком, которым был в «Барселоне»

Футболист Мбаппе рассказал, что Месси изменился после прихода в «ПСЖ»

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Dylan Martinez/Reuters

Нападающий парижского «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что форвард Лионель Месси изменил свою игру, перейдя во французский клуб, передает 90min.

«Я играл с Месси, и он, например, изменил свою игру. В «ПСЖ» он не был тем же игроком, каким был в «Барселоне». Это позволило ему выиграть чемпионат мира, коллективные и индивидуальные титулы», — сказал Мбаппе.

Месси выступал за каталонскую «Барселону» с 2003 по 2021 год. Несмотря на желание обеих сторон, новое соглашение не было заключено из-за финансовых ограничений, установленных руководством чемпионата Испании. Аргентинец стал свободным агентом. В составе испанской команды Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз Кубок страны и четырежды Лигу чемпионов.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира.

Ранее футболист «Краснодара» заявил, что Месси не заслужил «Золотой мяч».

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