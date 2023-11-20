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Олимпийская чемпионка Чичерова: может, мы придумаем что-то круче, чем Олимпийские игры

Российская легкоатлетка Чичерова: может, мы придумаем что-то круче Олимпиады

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2012 года, чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту Анна Чичерова высказалась об альтернативных соревнованиях для россиян в условиях отстранения от международных стартов, передает «Бизнес Online».

«Ничто не может длиться вечно. Когда-то этот занавес поднимется. Может, мы придумаем что-то круче, чем Олимпийские игры. Но к этому нужно быть готовым с точки зрения того, кто там будет выступать», — сказала Чичерова.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее в Госдуме заявили, что МОК испугался Всемирных игр дружбы.

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