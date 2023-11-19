Джокович выиграл Итоговый турнир АТР

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем Итогового турнира АТР в Турине, обыграв в решающем матче итальянца Янника Синнера.

Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» и завершилась уверенной победой первой ракетки мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

По ходу игры 36-летний серб сделал 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл 70% мячей с первой подачи. Его оппонент оформил восемь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и выиграл 72% мячей с первой подачи.

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в полуфинале турнира Яннику Синнеру со счетом 3:6, 7:6, 1:6. В 2023 году эти соперники уже четыре раза встречались друг с другом. Три раза выигрывал итальянский теннисист. Стоит отметить, что Синнер одержал победы в трех финальных матчах на харде.

Другой российский теннисист, Андрей Рублев, на групповом этапе проиграл все три игры и досрочно завершил выступление.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев признался, что сошел с ума.