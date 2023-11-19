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Сербия вышла на Евро впервые после распада Югославии

Сербия впервые после распада Югославии сыграет на чемпионате Европы

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Inquam Photos via Reuters

Сербия впервые после распада Югославии квалифицировалась на чемпионат Европы.

В матче восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе G сербская команда на домашнем поле сыграла вничью с национальной командой Болгарии. Игра прошла в Лесковаце на городском стадионе «Дубоцича» в присутствии 7325 зрителей и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

В последний раз сербские футболисты выступали на континентальном первенстве в 2000 году в составе Союзной Республики Югославия, куда входили Сербия и Черногория. На чемпионатах мира сербы выступали в 2006 году в составе сборной Сербии и Черногории, а также в 2010, 2018 и 2022 года.

Счет в матче Сербия — Болгария на 17-й минуте открыт 28-летний защитник бременского «Вердера» Милош Велькович. На 59-й минуте 25-летний нападающий «ЦСКА 1948» Георги Русев сравнял счет. Через десять минут гости вышли вперед усилиями 27-летнего полузащитника греческого ПАОК Кирила Десподова, а окончательный счет игры установил 27-летний защитник московского «Спартака» Срджан Бабич.

Ранее «Локомотив» в ретро-матче обыграл ЦСКА.

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Футбол. Чемпионат Европы 2020
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