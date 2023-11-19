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Тарасова: нам не нужно признание WADA

Тарасова: нам не нужно признание WADA для проведения Игр дружбы

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что Россия проведет Всемирные игры дружбы в 2024 году, несмотря на запрет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Если мы что-то захотим провести, то проведем. Так же, как и они. Нам их признание не нужно, как и их нам. Только мы находимся под санкциями, как мы будем проводить соревнования? Стоит помнить, что мы находимся под санкциями», — заявила Тарасова.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Также из России были перенесены многие соревнования с участием иностранных спортсменов.

Ранее сообщалось, что гол защитника «Спартака» Срджана Бабича вывел Сербию на Евро-2024.

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