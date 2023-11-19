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Панарин объяснил свой дубль в матче с «Нью-Джерси»

Панарин о дубле в ворота «Дэвилз»: я 26 лет на льду и знаю, где сетка ворот

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Global Look Press

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал дубль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». Его слова передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я, наверное, 26 лет на льду. Так что я точно знаю, где сетка ворот», — сказал Панарин.

Встреча завершилась победой со счетом 5:3 в пользу «Рейнджерс».

Панарин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 15 матчей подряд.

Таким образом, он установил новый рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта чемпионата, превзойдя достижение Рода Жильбера, который набрал очки в 14 стартовых матчах подряд в сезоне-1972/73. Также россиянин по аналогичному показателю стал лучшим в истории НХЛ среди всех российских игроков. До этого рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову. Он остановился на 14 стартовых матчах подряд с результативными действиями в сезоне-1992/93.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 15 матчах НХЛ, отметившись девятью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

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