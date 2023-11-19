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Иностранный хоккеист «Лады» не смог доиграть матч из-за пореза

Хоккеист «Лады» Джозефс получил порез руки в матче со «Спартаком»

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ХК «Лада»

Нападающий «Лады» Трой Джозефс не доиграл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Спартака» из-за травмы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

29-летний канадец порезал руку в моменте со своим удалением. Штраф за него отбывал Сергей Шумаков.

Матч завершился победой красно-белых со счетом 5:3. Голами отметились Александр Пашин, Александр Бурмистров, Николай Голдобин (дубль) и Максим Цыплаков. В составе проигравшей команды по шайбе забросили Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.

В текущем сезоне КХЛ Джозефс принял участие в 30 матчах, отметившись 12 заброшенными шайбами и семью результативными передачами.

«Спартак» продолжает удерживать первое место в Западной конференции, «Лада» идет третьей на Востоке.

29 апреля в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее игрок «Спартака» признался в психологической проблеме.

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