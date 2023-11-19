Джокович стал вторым финалистом Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинальном матче Итогового чемпионата АТР, который проходит в Турине (Италия), одержал победу над представителем Испании Карлосом Алькарасом со счетом 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час и 29 минут. Джокович дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. Алькарас выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из четырех возможностей взять подачу соперника.

В финале турнира Джокович встретится с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале взял верх над россиянином Даниилом Медведевым со счетом 6:3, 6:7, 6:1.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Новак Джокович, набравший 9945 очков, продолжает удерживать первую строчку. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 8455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из россиян. Андрей Рублев расположился на пятой строчке (4805 очков).

Ранее Даниил Медведев назвал главную цель в 2024 году.